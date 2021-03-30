«Поберегите себя»: Радий Хабиров обратился к чиновникам Башкирии

На еженедельной оперативке в Правительстве Башкирии Радий Хабиров обратился к чиновникам республики. Вопрос серьезный - главу республики возмутило, что его подчиненные не спешат вакцинироваться от коронавирусной инфекции.
Вчера в Аскинском районе простились с главой администрации Ришата Дихина. Молодой чиновник скончался от последствий коронавируса. В связи с этим Хабиров обратился к своим подчиненным.
Руководитель региона возмутился, что чиновники пренебрегают отечественной вакциной. Он отметил, что болезнь - достаточно коварная вещь, которая несет за собой тяжелейшие последствия.