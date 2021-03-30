«Поберегите себя»: Радий Хабиров обратился к чиновникам Башкирии

На еженедельной оперативке в Правительстве Башкирии Радий Хабиров обратился к чиновникам республики. Вопрос серьезный - главу республики возмутило, что его подчиненные не спешат вакцинироваться от коронавирусной инфекции. 

Фото №1 - «Поберегите себя»: Радий Хабиров обратился к чиновникам Башкирии

Вчера в Аскинском районе простились с главой администрации Ришата Дихина. Молодой чиновник скончался от последствий коронавируса. В связи с этим Хабиров обратился к своим подчиненным. 

Руководитель региона возмутился, что чиновники пренебрегают отечественной вакциной. Он отметил, что болезнь - достаточно коварная вещь, которая несет за собой тяжелейшие последствия. 

Он прихватил в начале года коронавирус. Переболел, выздоровел. А последствия его догнали. Это я к чему говорю. Чего не вакцинируетесь? Илшат Азаматович (Тажитдинов, первый вице-премьер Правительства Башкирии - прим.редакции) вот в больнице лежит. В конце концов это не та ситуация, когда все тотально болели. Ваше здоровье – это здоровье людей. Себя сохраните. Болезнь порождает тяжелые последствия. Многие после заболевания ходили бледные как смерть. Поберегите себя, отнеситесь ответственно.

Радий Хабиров 
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