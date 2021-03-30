«Поберегите себя»: Радий Хабиров обратился к чиновникам Башкирии

Он прихватил в начале года коронавирус. Переболел, выздоровел. А последствия его догнали. Это я к чему говорю. Чего не вакцинируетесь? Илшат Азаматович (Тажитдинов, первый вице-премьер Правительства Башкирии - прим.редакции) вот в больнице лежит. В конце концов это не та ситуация, когда все тотально болели. Ваше здоровье – это здоровье людей. Себя сохраните. Болезнь порождает тяжелые последствия. Многие после заболевания ходили бледные как смерть. Поберегите себя, отнеситесь ответственно.

Радий Хабиров