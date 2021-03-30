В Башкирии в аварии с пьяным водителем пострадала 5-летняя девочка

Ночью 30 марта в Иглинском районе произошла серьёзная авария. По сообщениям пресс-службы ГИБДД РБ, в дорожно-транспортном происшествии пострадала 5-летняя девочка.

Инцидент зафиксирован в селе Иглино на улице Ленина. 49-летний мужчина за рулём «Ниссан Кашкай» не уступил дорогу «Ладе Гранта», в результате чего произошло столкновение двух авто.

В аварии пострадала 5-летняя пассажирка «Лады», которую от серьёзных травм уберегло детское автокресло. При этом оказалось, что виновник аварии был пьян – в его крови было обнаружено 0,796 мл/л алкоголя.