В Башкирии 85% заболевших коронавирусом побороли болезнь

В Башкирии выросло число зараженных коронавирусом. Об этом заявил министр здравоохранения республики Максим Забелин.

По его словам, в регионе уже 32 252 человека заразились covid-19 за все время пандемии. За сутки этот показатель вырос на 108 новых случаев инфицирования.

Глава ведомства также отметил, что в республике снижаются темпы распространения вируса, а количество выздоровевших пациентов часто превышает среднесуточные значения заразившихся.