Радий Хабиров назвал условия для преодоления третьей волны коронавируса в Башкирии
Массовая вакцинация населения позволит республике избежать третьей волны коронавируса. Такое мнение высказал глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в Правительстве РБ.
«Благодаря вакцинации у нас есть шанс пройти этот этап нормально,
избежать какого-то нового удара инфекции, спокойно пройти. Если нормально не
отработаем, то получим проблему»
Радий Хабиров, глава Башкирии
Руководитель региона поручил усилить пропаганду вакцинации в информационном поле Башкирии. По словам Хабирова, людям стоит объяснять, что в прививка избавит от тяжелых последствий болезни.
Он также обратился к чиновникам с просьбой вакцинироваться. Глава посетовал на то, что многие сотрудники в Правительстве и главы муниципалитетов игнорируют вопросы, касающиеся их здоровья.
Чего не вакцинируетесь? Илшат Азаматович (Тажитдинов, первый вице-премьер Правительства Башкирии - прим.редакции) вот в больнице лежит. В конце концов это не та ситуация, когда все тотально болели. Ваше здоровье – это здоровье людей. Себя сохраните. Болезнь порождает тяжелые последствия. Многие после заболевания ходили бледные как смерть. Поберегите себя, отнеситесь ответственно.