Радий Хабиров назвал условия для преодоления третьей волны коронавируса в Башкирии

Массовая вакцинация населения позволит республике избежать третьей волны коронавируса. Такое мнение высказал глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в Правительстве РБ.

Фото №1 - Радий Хабиров назвал условия для преодоления третьей волны коронавируса в Башкирии

«Благодаря вакцинации у нас есть шанс пройти этот этап нормально, избежать какого-то нового удара инфекции, спокойно пройти. Если нормально не отработаем, то получим проблему»

Радий Хабиров, глава Башкирии

Руководитель региона поручил усилить пропаганду вакцинации в информационном поле Башкирии. По словам Хабирова, людям стоит объяснять, что в прививка избавит от тяжелых последствий болезни.

Он также обратился к чиновникам с просьбой вакцинироваться. Глава посетовал на то, что многие сотрудники в Правительстве и главы муниципалитетов игнорируют вопросы, касающиеся их здоровья. 

Чего не вакцинируетесь? Илшат Азаматович (Тажитдинов, первый вице-премьер Правительства Башкирии - прим.редакции) вот в больнице лежит. В конце концов это не та ситуация, когда все тотально болели. Ваше здоровье – это здоровье людей. Себя сохраните. Болезнь порождает тяжелые последствия. Многие после заболевания ходили бледные как смерть. Поберегите себя, отнеситесь ответственно.

Радий Хабиров, глава Башкирии
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