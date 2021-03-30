В Башкирии ревнивец напал с ножом на соперника

В больницу Бирска был доставлен 25-летний местный житель. Оказалось, на него с ножом напал ревнивый друг его бывшей девушки.

Пресс-служба МВД по РБ рассказала запутанную «романтическую» историю. 25-летний мужчина проводил время в баре со своей 34-летней знакомой, когда наткнулся на компанию из трёх человек, среди которых была его 24-летняя бывшая подруга. Компания решила продолжить застолье впятером в квартире 31-летнего парня.

Но в уединенной атмосфере начали накаляться страсти. 24-летняя девушка решила полежать со своим 25-летним бывшим на диване, что очень не понравилось хозяину квартиры, ведь у него имели виды на девушку. Между парнями вспыхнул конфликт, который перерос в драку – 31-летний мужчина в приступе агрессии ударил ножом 24-летнего соперника.

Теперь молодой парень в реанимации, а его старший оппонент задержан. К слову, во время драки все девушки из квартиры убежали. Раненому чудом удалось выйти из квартиры, где его заметил таксист, который и доставил в больницу.

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью следственным отделом ОМВД России по Бирскому району возбуждено уголовное дело по статье 111 Уголовного кодекса Российской Федерации. пресс-служба МВД по РБ