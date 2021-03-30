Владимир Путин: «Выборы должны отражать волю граждан»

В России обновился состав Центральной избирательной комиссии. В связи с этим, президент страны Владимир Путин обратился к членам ЦИК. Он выразил надежду на то, что комиссия сможет организовать предстоящие выборы на высочайшем уровне.
Он также заявил, что результаты выборов в России должны отражать подлинную волю граждан. Глава государства подчеркнул, что это принципиально важно для страны и ее суверенитета.
Напомним, в сентябре этого года состоится Единый день голосования. Жители Башкирии смогут проголосовать за кандидатов в Госдуму, а также 19 сентября пройдут дополнительные выборы депутатов в представительные органы местного самоуправления.