Владимир Путин: «Выборы должны отражать волю граждан»

В России обновился состав Центральной избирательной комиссии. В связи с этим, президент страны Владимир Путин обратился к членам ЦИК. Он выразил надежду на то, что комиссия сможет организовать предстоящие выборы на высочайшем уровне.

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«Уверен, что профессионализм, твердая приверженность традициям, заложенным предшественниками, позволят вам провести предстоящую федеральную избирательную кампанию на достойном уровне»

Владимир Путин

Он также заявил, что результаты выборов в России должны отражать подлинную волю граждан. Глава государства подчеркнул, что это принципиально важно для страны и ее суверенитета.

Напомним, в сентябре этого года состоится Единый день голосования. Жители Башкирии смогут проголосовать за кандидатов в Госдуму, а также 19 сентября пройдут дополнительные выборы депутатов в представительные органы местного самоуправления.

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