В Башкирии на съемки фильма про Рустама Набиева потратят почти 3 млн рублей

Почти три миллиона рублей потратят на фильм про известного спортсмена и блогера Рустама Набиева. Киностудия «Башкортостан» разместила тендер на сумму 2 миллиона 740 тысяч рублей. Значимая часть денег пойдет на закупку горного снаряжения.

Документальный фильм про спортсмена будет сниматься на Эльбрусе. Напомним, в сентябре прошлого года блогер первым в истории покорил Эльбрус только на руках с помощью ледорубов. Он 15 часов поднимался на гору и прошёл 13 километров.