Путин возобновит международные поездки после прививочного цикла

Президент России Владимир Путин намерен возобновить международные поездки после прививочного цикла.
Как сообщает его пресс-секретарь Дмитрий Песков, Президенту поступает множество приглашений из-за границы. Однако из-за эпидемиологической ситуации в мире свободно перемещаться между странами затруднительно и опасно.
Дмитрий Песков отметил, что зато у Владимира Путина запланировано несколько региональных поездок. Об этом он сообщил в интервью изданию «Аргументы и Факты».
Напомним, Владимир Путин привился от коронавируса 23 марта. После вакцинации Президент России чувствует себя хорошо.