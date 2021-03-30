Путин возобновит международные поездки после прививочного цикла

Президент России Владимир Путин намерен возобновить международные поездки после прививочного цикла.

Как сообщает его пресс-секретарь Дмитрий Песков, Президенту поступает множество приглашений из-за границы. Однако из-за эпидемиологической ситуации в мире свободно перемещаться между странами затруднительно и опасно.

Дмитрий Песков отметил, что зато у Владимира Путина запланировано несколько региональных поездок. Об этом он сообщил в интервью изданию «Аргументы и Факты».

Я думаю, будут потихоньку возобновляться международные контакты. Однако точных планов нет, потому что сейчас любое приглашение делается с оговоркой: если позволит эпидемиологическая ситуация. Дмитрий Песков