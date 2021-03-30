В Башкирии из-за хлопка газа пострадал мужчина

В Башкирии произошёл хлопок газа. Об этом рассказала и.о. министра ЖКХ республики Ирина Голованова на оперативном совещании в правительстве.

Инцидент зафиксирован в селе Раевский Альшеевского района. Хлопок газа произошёл 29 мата около 16:30. Предварительная причина случившегося – заедание клапана в котельной.

На место инцидента в срочном порядке прибыли экстренные службы. Отключать теплоэнергию не пришлось.