«Набрали шпану»: Радий Хабиров рассказал, как рабочие в Башкирии затопили 130 квартир

Капитальный ремонт кровли пятиэтажного дома, тоже приключения Электроника. Заключил договор с подрядчиком. Потом с 16 марта по 26 мая работы не производились. Потом с 27 мая по 11 июня произвел демонтаж старой кровли. В период с 11 июня полтора месяца жилой дом был без кровли. Произошло подтопление квартир. Жителями дома были направлены жалобы. Договор был в результате расторгнут. У меня возникает ряд вопросов. Надо вмешиваться. В этом году собираетесь 900 домов сделать, Стерлитамак - это вопиющий случай. Это безобразие. Как так можно вообще? Сказали бы мне, я бы выстроил всех, сами бы пошли руками делать чиновники. Приходят неумехи, выигрывают конкурсы. Вы должны придумать решение вопроса, чтобы всё-таки те организации, которые могут делать, могли выполнять эту работу.

Радий Хабиров