«Набрали шпану»: Радий Хабиров рассказал, как рабочие в Башкирии затопили 130 квартир

Радий Хабиров во время оперативного совещания рассказал о вопиющем случае, который произошел в Башкирии. 

Фото №1 - «Набрали шпану»: Радий Хабиров рассказал, как рабочие в Башкирии затопили 130 квартир

После обсуждения программы ремонта многоквартирных домов глава региона подчеркнул, что, исходя из докладов своих подчиненных, он должен вытирать слезы счастья. Однако на деле ситуация не такая радужная.

Так, например, в Стерлитамаке на объект пришли люди, которые не обладают необходимыми знаниями по ремонту домов. И мало того, что у них нет знаний, так в компании еще недостаточно людей, чтобы охватить все объекты одновременно. 

Ремонт кровли – квалифицированная задача. Набрали шпану. Ремонт крыши начали в августе 2020 года. Одновременно эти замечательные люди вскрыли 11 крыш. В общей сложности задействовано не более 15 человек, постоянно перемещающихся между объектами. В результате выпадения осадков затоплено 130 квартир. Ремонт длился до октября. Неоднократно наблюдались нарушения. Насколько я понимаю, «Стройресурс» получил в этом году лакомый кусок. Это у меня вопросы к администрации, к своему контрольному управлению. Я бы туда наверное приехал с битой, если бы узнал.

Радий Хабиров 

При этом проблемы у исполнителя возникли не только в Стерлитамаке. На других объектах также наблюдались подобные проблемы. Тем временем в регионе на ремонт многоквартирных домов ежегодно выделяется по три миллиарда рублей. 

Капитальный ремонт кровли пятиэтажного дома, тоже приключения Электроника. Заключил договор с подрядчиком. Потом с 16 марта по 26 мая работы не производились. Потом с 27 мая по 11 июня произвел демонтаж старой кровли. В период с 11 июня полтора месяца жилой дом был без кровли. Произошло подтопление квартир. Жителями дома были направлены жалобы. Договор был в результате расторгнут. У меня возникает ряд вопросов. Надо вмешиваться. В этом году собираетесь 900 домов сделать, Стерлитамак - это вопиющий случай. Это безобразие. Как так можно вообще? Сказали бы мне, я бы выстроил всех, сами бы пошли руками делать чиновники. Приходят неумехи, выигрывают конкурсы. Вы должны придумать решение вопроса, чтобы всё-таки те организации, которые могут делать, могли выполнять эту работу.

Радий Хабиров 

Руководитель республики попросил профильное министерство немедленно разобраться в этом вопросе, а также подключить глав муниципалитетов к работе над ремонтом многоквартирных домов. 

Чтобы не было таких случаев, что приходят идиоты и оставляют открытыми несколько десятков крыш. Вследствие непродуманного механизма экономического главы муниципалитетов остались отстранены от процессов. Продумайте схему. Глава должен участвовать от начала и до конца. Чтобы понимал, чтобы у него были контрольные полномочия. Вспоминаю ситуацию с ремонтом подъездов, мы же тяжело начинали. А те компании, которые недобросовестно сделали работы, внесли в специальных реестр недобросовестных.  

Радий Хабиров
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