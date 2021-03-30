«Набрали шпану»: Радий Хабиров рассказал, как рабочие в Башкирии затопили 130 квартир

Радий Хабиров во время оперативного совещания рассказал о вопиющем случае, который произошел в Башкирии.
После обсуждения программы ремонта многоквартирных домов глава региона подчеркнул, что, исходя из докладов своих подчиненных, он должен вытирать слезы счастья. Однако на деле ситуация не такая радужная.
Так, например, в Стерлитамаке на объект пришли люди, которые не обладают необходимыми знаниями по ремонту домов. И мало того, что у них нет знаний, так в компании еще недостаточно людей, чтобы охватить все объекты одновременно.
Ремонт кровли – квалифицированная задача. Набрали
шпану. Ремонт крыши начали в августе 2020 года. Одновременно эти замечательные
люди вскрыли 11 крыш. В общей сложности задействовано не более 15 человек,
постоянно перемещающихся между объектами. В результате выпадения осадков
затоплено 130 квартир. Ремонт длился до октября. Неоднократно наблюдались
нарушения. Насколько я понимаю, «Стройресурс» получил в этом году лакомый
кусок. Это у меня вопросы к администрации, к своему контрольному управлению. Я
бы туда наверное приехал с битой, если бы узнал.Радий Хабиров
При этом проблемы у исполнителя возникли не только в Стерлитамаке. На других объектах также наблюдались подобные проблемы. Тем временем в регионе на ремонт многоквартирных домов ежегодно выделяется по три миллиарда рублей.
Капитальный ремонт кровли пятиэтажного дома, тоже
приключения Электроника. Заключил договор с подрядчиком. Потом с 16 марта по 26
мая работы не производились. Потом с 27 мая по 11 июня произвел демонтаж старой кровли. В период с 11 июня полтора месяца
жилой дом был без кровли. Произошло подтопление квартир. Жителями дома были
направлены жалобы. Договор был в результате расторгнут. У меня возникает ряд
вопросов. Надо вмешиваться. В этом году собираетесь 900 домов сделать,
Стерлитамак - это вопиющий случай. Это безобразие. Как так можно вообще?
Сказали бы мне, я бы выстроил всех, сами бы пошли руками делать чиновники. Приходят
неумехи, выигрывают конкурсы. Вы должны придумать решение вопроса, чтобы
всё-таки те организации, которые могут делать, могли выполнять эту работу.Радий Хабиров
Руководитель республики попросил профильное министерство немедленно разобраться в этом вопросе, а также подключить глав муниципалитетов к работе над ремонтом многоквартирных домов.
Чтобы не было таких случаев, что приходят идиоты и оставляют открытыми несколько десятков крыш. Вследствие непродуманного механизма экономического главы муниципалитетов остались отстранены от процессов. Продумайте схему. Глава должен участвовать от начала и до конца. Чтобы понимал, чтобы у него были контрольные полномочия. Вспоминаю ситуацию с ремонтом подъездов, мы же тяжело начинали. А те компании, которые недобросовестно сделали работы, внесли в специальных реестр недобросовестных. Радий Хабиров