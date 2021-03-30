В Башкирии штрафы за продажу зажигалок детям могут достигать 70 тысяч рублей

Депутаты Башкирии приняли в первом чтении законопроект, который устанавливает систему штрафов за продажу зажигалок несовершеннолетним.
Таким образом, по словам спикера Курултая Константина Толкачева, в республике намеренны бороться со «сниффингом» — особым видом токсикомании.
Ранее уже был принят закон о запрете продажи зажигалок детям, но теперь рассматривается введение штрафов за правонарушение.
В соответствии с законопроектом размер штрафа за нарушение действующего порядка составит: для граждан – от трех до четырех тысяч рублей, для должностных лиц – от 20 тысяч до 25 тысяч рублей, для юридических лиц – от 30 тысяч до 40 тысяч рублей. За повторное правонарушение штрафы будут выше: для граждан – от четырех до пяти тысяч рублей, для должностных лиц – от 30 тысяч до 40 тысяч рублей, для юридических лиц – от 50 тысяч до 70 тысяч рублей.
«Сниффинг» стал причиной уже нескольких сотен отравлений. Также в Башкирии были зафиксированы и летальные случаи токсикомании среди детей.