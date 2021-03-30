В Башкирии штрафы за продажу зажигалок детям могут достигать 70 тысяч рублей

В соответствии с законопроектом размер штрафа за нарушение действующего порядка составит: для граждан – от трех до четырех тысяч рублей, для должностных лиц – от 20 тысяч до 25 тысяч рублей, для юридических лиц – от 30 тысяч до 40 тысяч рублей. За повторное правонарушение штрафы будут выше: для граждан – от четырех до пяти тысяч рублей, для должностных лиц – от 30 тысяч до 40 тысяч рублей, для юридических лиц – от 50 тысяч до 70 тысяч рублей.