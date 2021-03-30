В Стерлитамаке проходят профилактические рейды на железнодорожных переездах

Два человека погибли, еще один в тяжелом состоянии. С начала года на железнодорожных переездах республики произошло пять серьезных ДТП. По сравнению с прошлым годом количество аварий с поездами выросло в два раза.
В Стерлитамаке работники железнодорожных путей проводят профилактические рейды. Призывают водителей к бдительности. Автомобилист обязан руководствоваться требованиями знаков и светофоров, а также убедиться в отсутствии приближающегося поезда. Тем временем сотрудники транспортной прокуратуры проверяют, как соблюдаются законы и как обеспечивается безопасность водителей.