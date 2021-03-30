Житель Уфы рассказал, что зарезал родную племянницу

Издание «КП-Уфа» сообщает странные подробности случившегося. Преступление зафиксировано в Октябрьском районе города. Как сообщил сам убийца, он лишил жизни племянницу, несколько раз ударив её в грудь ножом. Что послужило причиной страшного инцидента — неизвестно.

На месте происшествия работают следователи и сотрудники правоохранительных органов. Однако в квартире не было обнаружено следов убийства, не было тела и даже ножа. Сам задержанный вёл себя крайне странно и имел признаки душевного расстройства. Скорее всего, подозреваемый выдумал историю об убийстве. Сейчас его передали медикам.