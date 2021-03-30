Жители Уфы не одобрили выбор дороги к реконструированному пляжу

Планы реконструировать один из главных уфимских пляжей вылились в противостояние жителей и чиновников. «Солнечный» намерены благоустроить уже в этом году. Там собираются построить амфитеатр, фудкорт, повесить гамаки и организовать место для занятий йогой. При разработке проекта много споров вызвал вопрос подъездных путей, по которым отдыхающие будут добираться до места купания.

Выбор главной дороги к пляжу стал основной причиной спора между жителями прилегающих домов и чиновниками. Изначально проектировщики отдали предпочтение подъездному пути по улице Сарапульской. Однако местные высказались против. Даже сейчас здесь с трудом умещаются пешеходы и проезжающие машины. А летом из-за желающих искупаться и вовсе ни пройти, ни проехать.

Несколько случаев было, что у нас дети под задние колеса ногами скатывались. У нас несколько лет назад случай был, что сбили кого-то. Елена Ахмадеева, председатель инициативной группы жителей микрорайона Кооперативная поляна г. Уфы

Пляж «Солнечный» носит статус одного из главных в Уфе. В том числе и благодаря удобному местоположению. Однако все это время он не был благоустроен. Жители жалуются, что на территории нет даже оборудованных парковок.

Начинают машины дрифтовать, я вот здесь останавливаю, говорю: «Че ты делаешь? – Ой, мы не знали. – Как не знали, видишь же, грязь. – У меня вездеход. – Почисти вначале». Рафаэль Абдеев, житель микрорайона Кооперативная поляна г. Уфы

После многочисленных общественных слушаний люди все же пришли к компромиссу. Основной проезд на пляж будет пролегать через улицу Зои Космодемьянской. При этом близлежащие альтернативные пути по проекту должны также привести в порядок, в том числе и организовать широкие тротуары и проезжую часть, а перед школой установить светофоры. Концепция самого пляжа предусматривает появление лодочной станции, ресторана у воды, обзорной тропы со смотровыми площадками и амфитеатром. Организуют детскую и многофункциональную спортивную зону.

Мы подразумеваем расчистку нескольких трасс в той части, где сейчас вдоль пляжа дикорастущие деревья. Эти трассы тоже буду круглогодичного использования. Буду велосипедные дорожки, лыжные и снегоходные трассы, планируем разместить веревочный парк, пункт проката. Станислав Меляков, главный архитектор проектировочной компании