В Башкирии начались работы по уходу за сеянцами

Сотрудники лесхозов надевают лыжи и отправляются в питомники. Задача – разрушить образовавшийся наст, который мешает маленьким деревьям получать кислород. Какие еще процедуры выполняют в это время года?

В лесном хозяйстве он работает уже более 20 лет. На протяжении всего времени принцип ухода за сеянцами не меняется, говорит Эдуард Батыршин. Каждую весну, когда температура воздуха днем становится плюсовой, необходимо провести щелевание. Прокалывание образовавшегося из-за перепадов температур наста позволяет улучшить циркуляцию воздуха. Ведь под глубоким снегом – молодые деревца.

Чтобы сосна не задыхались под настом снежным, потому что в марте большой наст. И они могут задохнуться, получится снежный шут – болезнь есть такая. Эдуард Батыршин, мастер участка Стерлитамакского лесхоза

В щелевании нуждаются двух- и трехлетние хвойные, которые уже этой весной пойдут на посадку. А вот молодым березам не страшен наст. Для них проводят другую процедуру – чернение. По периметру рассыпают золу, что ускоряет таяния снега. Сеянцы для посадки необходимо выкопать до того момента, пока не начнут образовываться почки на них.

Большая куча снега, покрытая опилками, – своеобразный холодильник. Именно сюда на временное хранение будут закладываться выкопанные в скором времени сеянцы, чтобы до начала сезона молодые деревья оставались в состоянии зимней спячки.

Это Тихоашкадарский питомник Стерлитамакского лесхоза. Здесь произрастает порядка 400 тысяч хвойных сеянцев и около 50 тысяч берез. Выращивают тут и другие породы деревьев, которые также пойдут на лесовосстановление.

Посадка у нас в этом году по государственному заданию 125 гектаров, плюс 45 гектаров дополнение. Сажаем в лесном фонде четыре тысячи штук на гектар. Рамазан Хайдаров, начальник отдела Стерлитамакского лесничества