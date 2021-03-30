В Башкирии начались работы по уходу за сеянцами

Сотрудники лесхозов надевают лыжи и отправляются в питомники. Задача – разрушить образовавшийся наст, который мешает маленьким деревьям получать кислород. Какие еще процедуры выполняют в это время года?
В лесном хозяйстве он работает уже более 20 лет. На протяжении всего времени принцип ухода за сеянцами не меняется, говорит Эдуард Батыршин. Каждую весну, когда температура воздуха днем становится плюсовой, необходимо провести щелевание. Прокалывание образовавшегося из-за перепадов температур наста позволяет улучшить циркуляцию воздуха. Ведь под глубоким снегом – молодые деревца.
В щелевании нуждаются двух- и трехлетние хвойные, которые уже этой весной пойдут на посадку. А вот молодым березам не страшен наст. Для них проводят другую процедуру – чернение. По периметру рассыпают золу, что ускоряет таяния снега. Сеянцы для посадки необходимо выкопать до того момента, пока не начнут образовываться почки на них.
Большая куча снега, покрытая опилками, – своеобразный холодильник. Именно сюда на временное хранение будут закладываться выкопанные в скором времени сеянцы, чтобы до начала сезона молодые деревья оставались в состоянии зимней спячки.
Это Тихоашкадарский питомник Стерлитамакского лесхоза. Здесь произрастает порядка 400 тысяч хвойных сеянцев и около 50 тысяч берез. Выращивают тут и другие породы деревьев, которые также пойдут на лесовосстановление.
Всего в составе Стерлитамакского лесхоза шесть питомников. Так что посадочного материала хватит не только для выполнения госзадания по лесовосстановлению. Определенные объемы сеянцев планируется подготовить к акции «Зеленая Башкирия», в рамках которой в прошлом году выделили более 20 тысяч саженцев хвойных и лиственных пород.