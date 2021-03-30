В Башкирии уволили водителя, который отказался принимать карту для оплаты проезда

В Башкирии со 2 февраля по 25 марта было проведено 150 проверок применения терминалов для оплаты проезда в транспорте. Об этом рассказал руководитель управления ФНС Марат Вахитов на оперативном совещании в правительстве сегодня, 30 марта.
Было выявлено 65 нарушений, а в 39 случаях вынесены предупреждения. Также перевозчикам напомнили о штрафах за повторное нарушение правил.
Елена Прочаковская, начальник управления Главы Башкирии по социальным контактам отметила, что жалоб от жителей Башкирии по поводу отказа принимать транспортную или банковскую карту стало меньше. Однако для этого была проведена серьёзная работы. В том числе, один из водителей за отказ принять карту был уволен.