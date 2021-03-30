В Башкирии уволили водителя, который отказался принимать карту для оплаты проезда

В Башкирии со 2 февраля по 25 марта было проведено 150 проверок применения терминалов для оплаты проезда в транспорте. Об этом рассказал руководитель управления ФНС Марат Вахитов на оперативном совещании в правительстве сегодня, 30 марта.

Было выявлено 65 нарушений, а в 39 случаях вынесены предупреждения. Также перевозчикам напомнили о штрафах за повторное нарушение правил.