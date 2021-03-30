Уфа попала в рейтинг самых «бестактных» городов страны

Независимое исследовательское агентство Zoom Market провело занимательный социологический опрос, на основании которого был составлен рейтинг самых бестактных городов России.
В марте 2021 года респондентам задали три вопроса, которые и послужили основанием для составления рейтинга. Так, у опрашиваемых узнали, вмешиваются ли они в чужие разговоры без приглашения; дослушивают ли они собеседника до конца, не перебивая; и любят ли они давать советы, в том числе, малознакомым людям.
Из 21 города Уфа заняла восьмое место в рейтинге «бестактных» городов. Самыми нетактичными оказались жители Ростова-на-Дону, Воронежа и Сочи.
Оказалось, давать советы, даже незнакомцам, любят более 86% респондентов из всех городов. А вот в чужой разговор вмешиваются только 23% опрошенных, дослушать собеседника до конца готовы 67% респондентов.