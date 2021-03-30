Уфа попала в рейтинг самых «бестактных» городов страны

В марте 2021 года респондентам задали три вопроса, которые и послужили основанием для составления рейтинга. Так, у опрашиваемых узнали, вмешиваются ли они в чужие разговоры без приглашения; дослушивают ли они собеседника до конца, не перебивая; и любят ли они давать советы, в том числе, малознакомым людям.