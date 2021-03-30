Жительница Башкирии представит республику на конкурсе «Мисс Экология Мира 2021»

Алия Уразметова – уроженка села Языково Благоварского района. Девушка уже находится в Египте и активно готовится к первым конкурсным испытаниям.

У девушки уже есть два почётных звания «Мисс грация» конкурса «Мисс Уфа» и «Мисс Эко Башкортостан 2021». Добиться таких результатов Алие помогли занятия танцами и обучение в модельной школе. Также девушка закончила языковую школу с золотой медалью и учится в УГНТУ.