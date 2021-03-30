В Уфе рассказали, когда откроется самая большая школа республики

Самую большую школу в республике обещают сдать уже в этом году. Образовательный центр в микрорайоне Инорс-4 частично сдан. Детский сад запущен и укомплектован. Сейчас строители работают в школе.
Работа под потолком вот уже 19 лет. Руфина Мусина – женщина не из робких, раньше трудилась на фрезерном станке, так что такое занятие даже в удовольствие. Говорит, что работает не за деньги.
Теперь вот образовательный центр в уфимском микрорайоне Инорс-4. Это целый комплекс: детский сад, который уже укомплектован группами, спортивное сооружение и строящаяся самая большая в республике школа на 1650 мест.
Общая площадь территории – 10 гектаров. Так что на прогулку по периметру одной перемены может не хватить. Сдать объект строители обещают в конце этого года.
Монтаж оборудования в начальной школе планируют начать в начале мая. Дошкольное учреждение за стеной уже работает, так что всё лучшее – детям.