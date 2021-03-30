В Уфе рассказали, когда откроется самая большая школа республики

Самую большую школу в республике обещают сдать уже в этом году. Образовательный центр в микрорайоне Инорс-4 частично сдан. Детский сад запущен и укомплектован. Сейчас строители работают в школе.

Работа под потолком вот уже 19 лет. Руфина Мусина – женщина не из робких, раньше трудилась на фрезерном станке, так что такое занятие даже в удовольствие. Говорит, что работает не за деньги.

Соседка позвала, сказала: пошли помогать. Мне понравилось, я осталась. Я работала в больнице, в садике, в кардио-центре. Руфина Мусина, маляр-отделочник

Теперь вот образовательный центр в уфимском микрорайоне Инорс-4. Это целый комплекс: детский сад, который уже укомплектован группами, спортивное сооружение и строящаяся самая большая в республике школа на 1650 мест.

Это вся территория когда-то была бывшим руслом реки Караидель. Засыпали, уплотнили. Проектировщики посчитали фундамент. Евгений Панов, заместитель директора генерального подрядчика

Общая площадь территории – 10 гектаров. Так что на прогулку по периметру одной перемены может не хватить. Сдать объект строители обещают в конце этого года.