Жильцы дома в Уфе оплачивали отопление за научно-производственный институт

Жильцы одной из многоэтажек в Уфе столкнулись с неприятной ситуацией – они целый сезон оплачивали отопление за научно-производственный институт, расположенный в этом же доме.

Уфимцы получили огромные счета за отопления и поспешили подать заявление на проверку. Как сообщает мэрия города, часть средств люди отдавали за Уральский экологический научно-производственный институт. Он занимал первые три этажа дома.

Оказалось, институт не в полном объёме заключил договор с БашРТС, поэтому ресурсоснабжающая компания раскидывала счета на жильцов дома.

Теперь администрация города взяла на контроль запутанную ситуацию – будет проведена проверка помещений и документации.