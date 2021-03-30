В лесу Башкирии нашли тела молодой семейной пары

Жуткая история произошла 28 марта недалеко от села Нагайбаково Бакалинского района. Там на опушке в лесу были найдены тела молодой семейной пары.

Как сообщает ИА «Башинформ», на место происшествия оперативно выехала группа следователей, которая осмотрела территорию. Погибшими оказались 21-летняя девушка и 32-летний мужчина. Предположительно, они были супругами.

По версии следствия, между возлюбленными произошла ссора. В ходе конфликта мужчина застрелил супругу из ружья, а после последовал за убитой женой.