В Уфе прошел концерт рок-группы «Бурелар»

Долгожданный концерт, потому что мы в прошлом году также его планировали на мой день рождения, 25 марта. Но из-за пандемии мы его не играли и перенесли на год. За это время мы написали много новых песен.

Ильшат Абдуллин, фронтмен группы «Бурелар»