В Уфе прошел концерт рок-группы «Бурелар»

Башкирский рок потряс Уфу. В MusicHall27  прошёл концерт группы «Бурелар». В зале собралось больше 350 человек.

Творчество группы представляет собой уникальный сплав современной гитарной музыки и башкирского языка. Коллектив постоянно совершенствует звучание репертуара, отвечая требованиям времени.

«Бурелар» не отступают от принципа играть вживую, что выгодно отличает их от большинства нынешних артистов. Сама рок-группа появилась еще в 2004 году. Сегодня «Бурелар» популярны и продолжают давать большие концерты в столице республики и других городах. В Уфе группа презентовала свои новые песни, а также анонсировали дату и место следующего концерта. Он пройдёт 2 апреля в Казани.

Фото №1 - В Уфе прошел концерт рок-группы «Бурелар»

Долгожданный концерт, потому что мы в прошлом году также его планировали на мой день рождения, 25 марта. Но из-за пандемии мы его не играли и перенесли на год. За это время мы написали много новых песен.

Ильшат Абдуллин, фронтмен группы «Бурелар»
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