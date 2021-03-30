В Уфе прошел концерт рок-группы «Бурелар»

Башкирский рок потряс Уфу. В MusicHall27 прошёл концерт группы «Бурелар». В зале собралось больше 350 человек.
Творчество группы представляет собой уникальный сплав современной гитарной музыки и башкирского языка. Коллектив постоянно совершенствует звучание репертуара, отвечая требованиям времени.
«Бурелар» не отступают от принципа играть вживую, что выгодно отличает их от большинства нынешних артистов. Сама рок-группа появилась еще в 2004 году. Сегодня «Бурелар» популярны и продолжают давать большие концерты в столице республики и других городах. В Уфе группа презентовала свои новые песни, а также анонсировали дату и место следующего концерта. Он пройдёт 2 апреля в Казани.