В Башкирии продолжается предварительный отбор кандидатов в депутаты Госдумы

Всего в настоящее время подано 27 заявок на участие в предварительном голосовании по отбору кандидатов в депутаты Госдумы от республики. Из них 17 уже зарегистрированы. Те, кому мы отказали, они не исключаются из кандидатов на возможное участие в предварительном голосовании. После того, как они донесут недостающие документы, будет решен вопрос об их участии в праймериз.

Константин Толкачев