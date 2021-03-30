В Башкирии продолжается предварительный отбор кандидатов в депутаты Госдумы

В Башкортостане продолжается предварительный отбор кандидатов в депутаты Госдумы от республики. Сегодня региональный оргкомитет «Единой России» рассмотрел очередных претендентов, четверо из которых получили отказ. Шестерых зарегистрировали.
Среди тех, кто хочет попробовать свои силы в предварительном голосовании, представители разных профессий: врачи, педагоги, индивидуальные предприниматели, безработные и депутаты. Побороться за место может любой желающий, кому исполнился 21 год, не имеющий судимости, иностранных счетов и не являющийся членом других партий.
Однако необходимо предоставить полный перечень требуемых документов. На рассмотрение заявки идет пять дней. Как правило, большинство отказов идет по формальным основаниям, например, если недостаточно каких-либо справок или человек предоставил некачественную ксерокопию. Регистрацию можно пройти онлайн на специальном сайте и лично в региональном исполкоме «Единой России» в Уфе.