Жительницу Башкирии оштрафовали за ругань в соцсетях

Жительница Ишимбая пожаловалась в прокуратуру республики на оскорбления в социальных сетях.

Фото №1 - Жительницу Башкирии оштрафовали за ругань в соцсетях

Как сообщает пресс-служба правоохранительного органа, в социальной сети «Вконтакте» женщина вступила в словесную перепалку с неизвестной. 44-летняя горожанка с использованием ненормативной лексики жестоко оскорбила оппонентку, на что та и пожаловалась в прокуратуру.

Было возбуждено административное дело, и постановлением мирового судьи женщину обязали выплатить штраф за оскорбления в социальных сетях 3 тысячи рублей.

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