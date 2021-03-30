Жительницу Башкирии оштрафовали за ругань в соцсетях

Как сообщает пресс-служба правоохранительного органа, в социальной сети «Вконтакте» женщина вступила в словесную перепалку с неизвестной. 44-летняя горожанка с использованием ненормативной лексики жестоко оскорбила оппонентку, на что та и пожаловалась в прокуратуру.