Вакцинация и капремонт домов: основные темы оперативки с Радием Хабировым

Почему я об этом узнаю, когда засовываю свой нос и начинаю копаться? Я бы, наверное, туда приехал с битой, если бы я узнал – уж извините, что так грублю – что в Стерлитамаке вытворяют. Как так можно безответственно подойти? Сказали бы мне, я бы там всех выстроил, и сами бы эти чиновники пошли руками делать.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан