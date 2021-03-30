Вакцинация и капремонт домов: основные темы оперативки с Радием Хабировым

С битой в Стерлитамак. Радий Хабиров резко высказался о капремонте в городе. В Стерлитамаке в прошлом году подрядная организация наняла неквалифицированных рабочих, и было затоплено больше 100 квартир, заявил глава республики на оперативном совещании в правительстве. В этом году фирма вновь собирается заходить на объекты. Радий Хабиров поручил разобраться с подрядчиками-нарушителями.

Почему я об этом узнаю, когда засовываю свой нос и начинаю копаться? Я бы, наверное, туда приехал с битой, если бы я узнал – уж извините, что так грублю – что в Стерлитамаке вытворяют. Как так можно безответственно подойти? Сказали бы мне, я бы там всех выстроил, и сами бы эти чиновники пошли руками делать.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
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Также на оперативном совещании Радий Хабиров попросил возобновить контроль за парковками на газонах, а так называемые «подснежники» вывозить на штраф-стоянки. Упомянул глава региона и создание в Башкортостане кластеров. Может появиться мебельное, робототехническое и химическое объединения. Сейчас в республике нет ни одного. Также руководитель региона поручил достроить дом культуры в Бураево. Ремонтные работы там были начаты, их необходимо завершить к Фольклориаде.

Радий Хабиров также призвал чиновников к вакцинации. В Башкортостане, судя по данным Минздрава, количество заболевших снижается. В медицинских, социальных и административных учреждениях региона провели проверки. Выявлены нарушения. Глава Башкортостана поручил продолжать работу ковидным инспекторам, а также организовать выездную вакцинацию на предприятиях.

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