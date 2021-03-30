В Уфе прокуратура может закрыть новый бассейн в Инорсе

Работу центра плавания в микрорайоне Инорс, который был открыт в прошлом году, может приостановить прокуратура. В социальных сетях бассейна появилось заявление руководителя о том, что спортивный комплекс может быть закрыт. Новость уже вызвала эмоциональную реакцию постоянных посетителей в интернете.

Деятельность бассейна в микрорайоне Инорс сейчас действительно проверяют сотрудники прокуратуры с привлечением специалистов Роспотребнадзора, МЧС и Контрольно-счетной палаты. Однако на данный момент говорить о закрытии бассейна преждевременно.

Фото №1 - В Уфе прокуратура может закрыть новый бассейн в Инорсе

По результатам проверки при наличии основания будет решен вопрос о мерах прокурорского реагирования.

Регина Батталова, помощник прокурора Республики Башкортостан по взаимодействию со СМИ и общественностью
Уфимская волна
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии