В Уфе прокуратура может закрыть новый бассейн в Инорсе

Работу центра плавания в микрорайоне Инорс, который был открыт в прошлом году, может приостановить прокуратура. В социальных сетях бассейна появилось заявление руководителя о том, что спортивный комплекс может быть закрыт. Новость уже вызвала эмоциональную реакцию постоянных посетителей в интернете.