Массовая вакцинация в Башкирии: что нужно знать о прививке от коронавируса

Почти 132 тысячи жителей республики привились первым компонентом вакцины «Спутник V» и около 95 тысяч – вторым. Такие данные в ходе оперативного совещания озвучил министр здравоохранения региона Максим Забелин. Массовая вакцинация проходит в городских и районных поликлиниках, созданы и мобильные пункты.
Проверка давления, температуры и уровня насыщенности кислородом крови – необходимые составляющие обследования пациента перед введением вакцины. 69-летний Ахкям Галимов решил привиться по примеру своих друзей. Сегодня мужчине введи первый компонент вакцины. Через 21 день он придет за вторым. Пенсионер уверен: с коронавирусом шутить не стоит.
Массовая вакцинация в районе стартовала в декабре 2020-го. За все время первым компонентом вакцины привито уже около 1000 человек. Более 800 получили второй компонент инъекции. Аллергических реакций или сильных побочных действий врачи, говорят, не наблюдали.
В Иглинском районе на вакцинацию спешат в первую очередь люди пожилого возраста. Все-таки они в зоне повышенного риска. Среди тех, кто сегодня получил первый компонент, – Флюра Янбухтина. Женщине 83 года, из них 45 проработала в районе терапевтом и признается, что в первую очередь думает о здоровье родных и близких. Не хочет стать переносчиком страшного вируса.
Получить вакцину можно не только в поликлиниках. Созданы также пять мобильных пунктов, которые работают в Театре оперы и балета, а также в крупных торговых центрах «Мега», «Планета», «Башкирия лайфстайл центр» в Уфе и «СитиМолл» в Стерлитамаке. По данным Минздрава, за неделю прививки в них сделали уже 2 тысячи человек.