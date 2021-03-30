Массовая вакцинация в Башкирии: что нужно знать о прививке от коронавируса

Почти 132 тысячи жителей республики привились первым компонентом вакцины «Спутник V» и около 95 тысяч – вторым. Такие данные в ходе оперативного совещания озвучил министр здравоохранения региона Максим Забелин. Массовая вакцинация проходит в городских и районных поликлиниках, созданы и мобильные пункты.

Проверка давления, температуры и уровня насыщенности кислородом крови – необходимые составляющие обследования пациента перед введением вакцины. 69-летний Ахкям Галимов решил привиться по примеру своих друзей. Сегодня мужчине введи первый компонент вакцины. Через 21 день он придет за вторым. Пенсионер уверен: с коронавирусом шутить не стоит.

Уже и знакомых потерял. И третья волна идет, поэтому заранее готовлюсь. Чувствую, что защищен. Ахкям Галимов, житель с. Кушнаренково

Массовая вакцинация в районе стартовала в декабре 2020-го. За все время первым компонентом вакцины привито уже около 1000 человек. Более 800 получили второй компонент инъекции. Аллергических реакций или сильных побочных действий врачи, говорят, не наблюдали.

Незначительные побочные эффекты наблюдаются, особенно у молодых. Небольшое повышение температуры тела, незначительные головные боли. Они кратковременные и легко купируются. Ильдар Бакаев, главный врач Кушнаренковской центральной районной больницы

В Иглинском районе на вакцинацию спешат в первую очередь люди пожилого возраста. Все-таки они в зоне повышенного риска. Среди тех, кто сегодня получил первый компонент, – Флюра Янбухтина. Женщине 83 года, из них 45 проработала в районе терапевтом и признается, что в первую очередь думает о здоровье родных и близких. Не хочет стать переносчиком страшного вируса.

Мы соблюдаем все правила, но никто не защищен от коронавируса. Поэтому вакцина не навредит, а только защитит. Флюра Янбухтина, жительница с. Иглино