Комиссия Минобороны оценила подготовку к военной службе в Октябрьском

Комиссия Минобороны посетила город Октябрьский, где ознакомилась с системой подготовки к военной службе. Башкортостан претендует на звание победителя федерального конкурса и лучшей организации и проведения призыва. Программа стала обширной, она объединила как центры патриотического воспитания, спортивные и образовательные объекты, так и аэродром, где совершаются прыжки с парашютов.

Патриотическое воспитание не может быть без памяти о тех, кто отдал жизнь, защищая Родину. Поэтому программа визита комиссии Минобороны в город Октябрьский началась с посещения парка Победы. А это уже Центр патриотического воспитания, где базируется «Юнармия».

Генерал-лейтенант Дмитрий Касперович поинтересовался у подростков, почему они решили связать свою жизнь с военной службой. Воспитанники Центра патриотического воспитания Октябрьского Арсений Пелих и Артур Халиуллин еще не выбрали военный вуз, но уже точно решили, что станут защитниками страны. Количество их прыжков с парашютом пока можно сосчитать по пальцам, но теория вызубрена.

Здесь же воспитанники рассказывают, как научились за неделю собирать и разбирать автомат АК-74 за рекордные полминуты. Конкурсной комиссии Минобороны показали и имеющееся обмундирование.

Это уже площадка аэродрома, где совершают тренировочные прыжки с парашютом новички. Инструкторы – с высоты 1200 метров, воспитанники клуба – с 800.

Потенциал у нас огромный, потому что у нас ребята сильные и духом тоже сильные. И трудолюбивый народ. И у нас есть много шансов, чтобы победить. Салават Зарипов, воспитанник Центра патриотического воспитания г. Октябрьского