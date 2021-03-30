В Уфе может затопить целый район

Уфимская Нижегородка находится под угрозой подтопления. По данным Башгидрометцентра, есть риск того, что вода в Белой поднимется на 7,5 метров и выше. В этом случае некоторые участки улиц и дома микрорайона подтопит. Для предотвращения проблем на территории работают спасатели, которые выкачивают воду из луж и проводят профилактические рейды, оповещая граждан о правилах поведения в случае половодья.

Для Резиды Минимухаметовны предупреждения просто формальность. Ко всем исходам женщина готова. В Нижегородке она проживает уже 60 лет. Прихода большой воды не боится. Дома держит резиновую лодку, если что, шутит Резида, уплывет.

Каждый год плаваем – это же Нижегородка. Придет вода – придет, ничего не поделаешь, никак не предупредишь это. Резида Хатмуллина

Профилактический рейд спасатели проводят каждый год. Предупреждают граждан о возможном половодье. В этом году в зону вероятного подтопления попадет 100 участков, 10 жилых домов и 5 улиц. Именно поэтому жителям стоит быть готовым к любым погодным сценариям.

Еще в начале марта из Нижегородки вывезли свыше 5000 кубометров снега. Но на улицах все равно образуются лужи, некоторые достигают глубины в 20 см. Спасательные службы начали качать воду еще с прошлой пятницы.