В Башкирии после истории с Инзерскими зубчатками узаконят статус туристических троп

Башкирские депутаты намерены ввести в юридический оборот понятие «туристические маршруты». Причиной стал скандал, связанный с массовой вырубкой на пути к одной из самых популярных достопримечательностей – Инзерским зубчаткам в Белорецком районе. Привлечь к ответственности лесорубов оказалось невозможным, поскольку они формально закон не нарушали.
Дым от горящего мусора и кучи поваленных деревьев – то, что увидели местные жители на подходе к Инзерским зубчаткам. Тропа популярного маршрута была похожа на зону боевых действий, где впоследствии столкнулись интересы лесорубов и туристов. Общественница Рина Гринберг одной из первых обратила внимание на проблему вырубки.
Площадь вырубки возле предгорья Инзерских зубчаток составила почти 13 гектаров. Как выяснилось, участки были переданы лесозаготовителям еще в 2016 году. Причем абсолютно на законных основаниях. Территория относится к Лесному фонду, на рабочих картах которого туристические маршруты не отмечены.
Вот и получилось: раз не запрещено – значит разрешено. Именно поэтому депутаты решили заполнить законодательные пробелы. Ведь по республике таких троп немало, и большинство ни в каких документах не прописано. Официальный статус обеспечит их сохранность и придаст импульс развитию всей отрасли.
Предложено несколько вариантов правового решения вопроса. Так, тропу на зубчатки – дорогу с 200-метровой охранной зоной по обеим сторонам – предлагалось передать в пользование районной администрации. Чиновники смогут привлекать инвесторов, чтобы развивать это направление. Весной на лесосеке хотят начать высадку новых деревьев, однако прежде чем тропа на зубчатки вновь зарастет, уйдут десятилетия.