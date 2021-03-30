В Башкирии после истории с Инзерскими зубчатками узаконят статус туристических троп

Башкирские депутаты намерены ввести в юридический оборот понятие «туристические маршруты». Причиной стал скандал, связанный с массовой вырубкой на пути к одной из самых популярных достопримечательностей – Инзерским зубчаткам в Белорецком районе. Привлечь к ответственности лесорубов оказалось невозможным, поскольку они формально закон не нарушали.

Дым от горящего мусора и кучи поваленных деревьев – то, что увидели местные жители на подходе к Инзерским зубчаткам. Тропа популярного маршрута была похожа на зону боевых действий, где впоследствии столкнулись интересы лесорубов и туристов. Общественница Рина Гринберг одной из первых обратила внимание на проблему вырубки.

Понятно, что нельзя остановить рубку леса, нельзя остановить экономику, нельзя запретить лесорубам рубить лес, особенно там, где абсолютно законная история, это земли Лесфонда, это делянки для рубки, но надо понимать, что нужно учитывать интересы не только лесорубов, но и местных жителей и туристической отрасли, которая развивается на этой территории. Рина Гринберг, эксперт по внутреннему туризму

Площадь вырубки возле предгорья Инзерских зубчаток составила почти 13 гектаров. Как выяснилось, участки были переданы лесозаготовителям еще в 2016 году. Причем абсолютно на законных основаниях. Территория относится к Лесному фонду, на рабочих картах которого туристические маршруты не отмечены.

При лесоустройстве сразу определяются защитные леса, запрет на которые установлен законом, и соответственно те места, которые разрешаются под заготовку древесины. Эти места исходят из возраста, объема – там отводятся лесосеки и ведется заготовка. Понятия «туристический маршрут» и его юридического закрепления нет. Венер Вахитов, заместитель министра лесного хозяйства Республики Башкортостан

Вот и получилось: раз не запрещено – значит разрешено. Именно поэтому депутаты решили заполнить законодательные пробелы. Ведь по республике таких троп немало, и большинство ни в каких документах не прописано. Официальный статус обеспечит их сохранность и придаст импульс развитию всей отрасли.

Предлагаем внести изменения в законодательство, определить понятие туристической тропы. Видимо, будет паспортизация, потому что троп у нас очень много. В лес зайдешь – кругом одни тропы, почему одной даем статус, а второй нет. Константин Толкачев, председатель Государственного Собрания Республики Башкортостан