В Уфе прошло первенство Башкирии по греко-римской борьбе среди юношей

Три башкирских борца в составе сборной России готовятся к уфимскому первенству мира. Международные соревнования пройдут в столице Башкортостана в августе этого года. В Уфу приедут сильнейшие борцы мира до 21 года. Возможно, среди них выступят и представители нашей республики. А пока на базе уфимской школы-интерната №5 прошло первенство Башкортостана среди юношей до 18 лет и до 21 года.

Этот момент мог стать переломным в финальной встрече в весе до 60 килограммов. Эдуард Шафиев упустил инициативу, а его соперник Денис Иванов едва не воспользовался слабостью оппонента. Но одного балла не хватило, чтобы выиграть республиканский турнир.

Очень тяжело было, две недели не тренировался после России в Хабаровске. Вообще не тренировался, даже в зал не заходил. Только учеба, последний курс, диплом, все дела. Исправлял оценки. Эдуард Шафиев, победитель первенства Башкортостана по греко-римской борьбе

В другом финальном поединке Кирилл Сырцев сравнял счет, проигрывая 0:6. Но Малсаг Дзейтов сумел положить соперника на лопатки. В итоге – чистая победа.

Уфимец Эдуард Фаизов со своим соперником из Белорецка едва справился. Только в конце встречи удалось вырвать победу.

Из-за моих ошибок и недочетов так получилось. А в конце второе дыхание открылось. Эдуард Фаизов, победитель первенства Башкортостана по греко-римской борьбе

Прошедший турнир стал своего рода просмотром ближайшей перспективы сборной Башкортостана. Участие в соревнованиях приняли 130 борцов из разных городов и районов республики. Но пока уфимцы – безоговорочные фавориты.

Ребята показывают хорошую борьбу, даже те, которые год назад еще были слабенькими, сейчас очень серьезно тренируются и оказывают достойную конкуренцию. Рамиль Сираев, главный тренер сборной Башкортостана по греко-римской борьбе