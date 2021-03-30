В Уфе прошло первенство Башкирии по греко-римской борьбе среди юношей

Три башкирских борца в составе сборной России готовятся к уфимскому первенству мира. Международные соревнования пройдут в столице Башкортостана в августе этого года. В Уфу приедут сильнейшие борцы мира до 21 года. Возможно, среди них выступят и представители нашей республики. А пока на базе уфимской школы-интерната №5 прошло первенство Башкортостана среди юношей до 18 лет и до 21 года.
Этот момент мог стать переломным в финальной встрече в весе до 60 килограммов. Эдуард Шафиев упустил инициативу, а его соперник Денис Иванов едва не воспользовался слабостью оппонента. Но одного балла не хватило, чтобы выиграть республиканский турнир.
В другом финальном поединке Кирилл Сырцев сравнял счет, проигрывая 0:6. Но Малсаг Дзейтов сумел положить соперника на лопатки. В итоге – чистая победа.
Уфимец Эдуард Фаизов со своим соперником из Белорецка едва справился. Только в конце встречи удалось вырвать победу.
Прошедший турнир стал своего рода просмотром ближайшей перспективы сборной Башкортостана. Участие в соревнованиях приняли 130 борцов из разных городов и районов республики. Но пока уфимцы – безоговорочные фавориты.
Но на путевку на домашнее первенство мира претендуют только три борца из Башкортостана. Это Саид-Хусейн Бакаев и Адлан Амриев, которые завоевали серебро на российских соревнованиях в Хабаровске, и Алан Амриев, завоевавший бронзу. Сейчас они тренируются в составе сборной России. В ближайшее время они выступят на международных состязаниях, по итогам которых будет сформирована сборная страны для участия в уфимском первенстве мира.