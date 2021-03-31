В Башкирии мужчина купил продукты почти на 10 тысяч рублей, оплатив чужой картой

В Белебее мужчина нашел на улице банковскую карту и купил продукты почти на 10 тысяч рублей. Подробности инцидента рассказали в пресс-службе регионального МВД.
С заявлением в полицию обратился 37-летний горожанин. Он рассказал, что заметил пропажу карты, когда ему начали приходить уведомления о покупках. Пока мужчина дошел до банкомата, с его счета было списано 9 700 рублей.
Сотрудники МВД задержали подозреваемого по горячим следам. Им оказался 55-летний местный житель, который ранее уже имел проблемы с законом.
В данный момент сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.