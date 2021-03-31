В Уфе 9-летний мальчик угодил под колеса иномарки

Накануне в столице Башкирии водитель автомобиля Peugeot 307 SW, двигаясь по дворовой территории, сбил 9-летнего мальчика. Об этом рассказали в ГИБДД Уфы.

Наезд на ребенка произошел во дворе жилого дома №167/3 по улице Комсомольской. За рулем иномарки находился 44-летний мужчина. По всей видимости, он попросту не успел среагировать.

В результате ДТП мальчику потребовалась медицинская помощь. К счастью, серьезных травм удалось избежать, и школьника отпустили домой. В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.