Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве

В России с 1 апреля начнется весенний призыв в армию. Соответствующее распоряжение подписал президент страны Владимир Путин. Проходить набор новобранцев будет с начала апреля и до 15 июля этого года.

Фото №1 - Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве

Всего планируется, что на военную службу заступят более 130 тысяч человек. Добавим, что Башкирия вошла в число лидеров по показателям прошлого года. Так, 9 тысяч жителей республики отдали долг родине в рядах армии в 2020. 

«Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2021 года призыв на военную службу граждан РФ в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих <…> призыву на военную службу, в количестве 134 650 человек»

Также накануне в ходе еженедельного оперативного совещания в правительстве Глава республики Радий Хабиров напомнил, что Башкортостан претендует на победу в федеральном конкурсе по организации призыва на военную службу. В республике добились наилучших показателей в этом направлении среди 29 регионов, входящих в состав Центрального военного округа.

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