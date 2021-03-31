Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве

В России с 1 апреля начнется весенний призыв в армию. Соответствующее распоряжение подписал президент страны Владимир Путин. Проходить набор новобранцев будет с начала апреля и до 15 июля этого года.

Всего планируется, что на военную службу заступят более 130 тысяч человек. Добавим, что Башкирия вошла в число лидеров по показателям прошлого года. Так, 9 тысяч жителей республики отдали долг родине в рядах армии в 2020.