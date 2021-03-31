Мэр Уфы объяснил запрет на въезд большегрузов в город

В Уфу был ограничен въезд большегрузов. Он введён до 22 апреля. Мэр города объяснил данный запрет.

Фото №1 - Мэр Уфы объяснил запрет на въезд большегрузов в город

Напомним, сейчас для въезда в город большегрузам необходимо получить разрешение, а если транспорт перегружен платить за пользование дорогами. Для контроля въезда и выезда в Уфе были открыты временные пункты проверки.

Сергей Греков, мэр Уфы, объяснил запрет возможностью сохранить дороги в весеннее время. Также отсутствие большегрузов на дорогах позитивно скажется на ямочном ремонте, который сейчас активно ведут рабочие. К тому же из-за ограничений на въезд может сократиться количество пробок на въездах в город.

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