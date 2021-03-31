Мэр Уфы объяснил запрет на въезд большегрузов в город

В Уфу был ограничен въезд большегрузов. Он введён до 22 апреля. Мэр города объяснил данный запрет.

Напомним, сейчас для въезда в город большегрузам необходимо получить разрешение, а если транспорт перегружен платить за пользование дорогами. Для контроля въезда и выезда в Уфе были открыты временные пункты проверки.