Житель Башкирии насмерть сбил идущего по дороге пешехода

Накануне, 30 марта, в Мелеузовском районе произошла смертельная авария. Инцидент зафиксирован на 20 км автодороги Смаково-Юмагузино-Воскресенское.

Подробности случившегося раскрыла пресс-служба ГИБДД РБ. Вдоль проезжей части шёл 52-летний местный житель. В этот момент во встречном направлении за рулём «Ниссан Альмера» ехал 33-летний мужчина, который допустил наезд на пешехода.