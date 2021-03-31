МЧС Башкирии обратилось к жителям республики с предупреждением

МЧС Башкирии выпустило предупреждение для жителей республики. В регионе прогнозируется усиление ветра.

Фото №1 - МЧС Башкирии обратилось к жителям республики с предупреждением

31 марта днём прогнозируются неблагоприятные погодные явления. Юго-западный ветер, порывы которого могут достигать до 17 м/с, накроет север республики.

При такой скорости ветра качаются стволы деревьев, гнутся большие ветки. Идти против такого ветра затруднительно. Также могут быть опрокинуты рекламные щиты, транспортные перетяжки, светодиодные панно. Представители МЧС Башкирии просят жителей республики быть крайне внимательными в такую погоду.

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