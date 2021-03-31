Ансамбль «Мирас» примет участие в фестивале «Дни наследия» в ОАЭ

Башкирские танцоры поедут в Дубай. Ансамбль песни и танца «Мирас» примет участие в XVIII фестивале «Дни наследия». Он будет проходить с 3 по 10 апреля в ОАЭ.
Это международное событие, которое проводится каждой весной в старом историческом районе Шарджи, а также во многих городах ОАЭ. В рамках этого культурного события посетителей ждут интеллектуальные конкурсы и развлечения, посвященные традициям и наследию.
В фестивале примут участие более десяти стран. Ансамбль «Мирас» представит Россию и Республику Башкортостан. Коллектив везет в Объединенные Арабские Эмираты башкирские, русские танцы и музыкальные композиции. Все номера башкирские танцоры исполнят под живую музыку. Вместе с ансамблем едет оркестр.