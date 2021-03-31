Стало известно любимое хобби Владимира Путина

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков рассказал о любимом хобби Владимира Путина. Приоткрыл занавесу личной жизни Президента он в интервью «Аргументам и Фактам».

Оказалось, больше всего Владимир Путин любит читать. Президент до сих пор выписывает газеты, которые приходят и в Кремль, и в Ново-Огарево. Также Президент читает прессу в долгих поездках. Владимир Путин ежедневно получает дайджест самых актуальных и важных новостей.