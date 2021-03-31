Стало известно любимое хобби Владимира Путина

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков рассказал о любимом хобби Владимира Путина. Приоткрыл занавесу личной жизни Президента он в интервью «Аргументам и Фактам».

Фото №1 - Стало известно любимое хобби Владимира Путина

Оказалось, больше всего Владимир Путин любит читать. Президент до сих пор выписывает газеты, которые приходят и в Кремль, и в Ново-Огарево. Также Президент читает прессу в долгих поездках. Владимир Путин ежедневно получает дайджест самых актуальных и важных новостей.

Главное хобби президента Владимира Путина — это чтение. В основном это историческая литература, мемуары.

Дмитрий Песков 

К тому же, Владимир Путин периодически смотрит немецкие и англоязычные телеканалы, а также не забывает прокачивать навык в языках.

Не каждый день, но обязательно несколько раз в неделю занимается английским. Это короткие занятия, но регулярные.

Дмитрий Песков 
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