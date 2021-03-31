В Башкирии учительница нарисовала первокласснице двойку на лбу

Вопиющий случай произошёл в школе №5 города Кумертау. Местная жительница рассказала, что учительница по изобразительному искусству нарисовала её дочери двойку на лбу.

По словам возмущенной родительницы, девочка якобы пришла к уроку неподготовленной, тогда учительница решила поставить неудовлетворительную оценку ей в дневник. Однако дневника у девочки тоже не оказалось. Учительница не придумала ничего лучше, чем нарисовать оценку прямо на лбу школьницы.

Конечно, ребята из класса посмеялись над случившимся и над девочкой. После урока первоклассница поспешила смыть оценку с лица.