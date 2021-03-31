В Башкирии учительница нарисовала первокласснице двойку на лбу

Вопиющий случай произошёл в школе №5 города Кумертау. Местная жительница рассказала, что учительница по изобразительному искусству нарисовала её дочери двойку на лбу.
По словам возмущенной родительницы, девочка якобы пришла к уроку неподготовленной, тогда учительница решила поставить неудовлетворительную оценку ей в дневник. Однако дневника у девочки тоже не оказалось. Учительница не придумала ничего лучше, чем нарисовать оценку прямо на лбу школьницы.
Конечно, ребята из класса посмеялись над случившимся и над девочкой. После урока первоклассница поспешила смыть оценку с лица.
Журналистам ИА «Башинформ» директор школы сообщила, что в учебном учреждении проводится проверка. Сегодня учительница, администрация школы и семья девочки встретятся обсудить ситуацию и восстановить все события. Если такой непрофессиональный поступок преподавателя будет доказан, её ждёт увольнение. Также директор школы добавила, что учительница работает в школе с 1991 года и оценивается только с положительной стороны.