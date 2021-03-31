«Мы сделали это»: в Уфе пробили тоннель Восточного выезда

Тоннель Восточного выезда в Уфе пробит. Об этом сообщает глава Башкирии Радий Хабиров.

Фото №1 - «Мы сделали это»: в Уфе пробили тоннель Восточного выезда

Важной новостью для жителей республики он поделился в социальных сетях. Руководитель региона признался, что очень рад этому событию, а его важность сложно переоценить, считает он.

Мы это сделали - пробили тоннель Восточного выезда. Его длина - 1 276 метров. Максимальная глубина - 63 метра. Пожалуй, это самый большой и сложный проект во всем ПФО, а не только в Уфе. В этот день хочу особо поблагодарить строителей-дорожников. Объект был очень непростым, пришлось изрядно попотеть. Но результат отличный. Двигаемся дальше.

Радий Хабиров, глава Башкирии

Руководитель республики также рассказал, какие положительные моменты для Уфы и Башкирии в целом да строительство новой дороги. 

Значение Восточного выезда огромное. Что даст проект? Первое - с трассы М-5 появится дополнительный въезд и выезд из Уфы. Во вторых, проект откроет второе дыхание и подтолкнет развитие огромных территорий нашего Зауфимья. В том числе жилищного строительства и инфраструктуры.    

Радий Хабиров, глава Башкирии

Глава отметил, что реализация проекта стала возможной благодаря тому, что республика совместно с партнерами из «ВТБ Инфраструктурный холдинг»  пересмотрели и оптимизировали структуру содержания концессионного соглашения.

Как итог – допсоглашение к договору концессии снизило нагрузку на бюджет республики на 30 млрд рублей. Для понимания: только на содержание законсервированного проекта нам приходилось отдавать по 100 млн рублей ежегодно. Отдельное спасибо министерству транспорта России, поддержавшему наш проект.

Радий Хабиров, глава Башкирии
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