«Мы сделали это»: в Уфе пробили тоннель Восточного выезда

Мы это сделали - пробили тоннель Восточного выезда. Его длина - 1 276 метров. Максимальная глубина - 63 метра. Пожалуй, это самый большой и сложный проект во всем ПФО, а не только в Уфе. В этот день хочу особо поблагодарить строителей-дорожников. Объект был очень непростым, пришлось изрядно попотеть. Но результат отличный. Двигаемся дальше.

Радий Хабиров, глава Башкирии