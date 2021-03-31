«Мы сделали это»: в Уфе пробили тоннель Восточного выезда
Тоннель Восточного выезда в Уфе пробит. Об этом сообщает глава Башкирии Радий Хабиров.
Важной новостью для жителей республики он поделился в социальных сетях. Руководитель региона признался, что очень рад этому событию, а его важность сложно переоценить, считает он.
Мы это сделали - пробили тоннель Восточного выезда. Его длина - 1 276 метров. Максимальная глубина - 63 метра. Пожалуй, это самый большой и сложный проект во всем ПФО, а не только в Уфе. В этот
день хочу особо поблагодарить строителей-дорожников. Объект был очень
непростым, пришлось изрядно попотеть. Но результат отличный. Двигаемся дальше.
Радий Хабиров, глава Башкирии
Руководитель республики также рассказал, какие положительные моменты для Уфы и Башкирии в целом да строительство новой дороги.
Значение Восточного выезда
огромное. Что даст проект?
Первое - с трассы М-5 появится дополнительный въезд
и выезд из Уфы.
Во вторых, проект откроет второе дыхание и подтолкнет
развитие огромных территорий нашего Зауфимья. В том числе жилищного
строительства и инфраструктуры.
Радий Хабиров, глава Башкирии
Глава отметил, что реализация проекта стала возможной благодаря тому, что республика совместно с партнерами из «ВТБ Инфраструктурный холдинг» пересмотрели
и оптимизировали структуру содержания концессионного соглашения.
Как итог –
допсоглашение к договору концессии снизило нагрузку на бюджет республики на 30
млрд рублей. Для понимания: только на содержание законсервированного проекта
нам приходилось отдавать по 100 млн рублей ежегодно. Отдельное спасибо
министерству транспорта России, поддержавшему наш проект.