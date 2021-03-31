Открытая академия «Территория женского счастья» прошла в Бураевском районе

В Бураевский район приехала «Территория женского счастья». В рамках проекта в районном центре организовали тренинги, консультации ведущих врачей республики и различные выставки.

На «Территории женского счастья» любая сможет найти занятие по своему вкусу. Курсы флористики и робототехники, как правильно подвязать платок или нанести макияж.

Сегодня долгожданная и радостная встреча, жители очень активные и позитивные. Надеемся, что смогли привезти то, что им было нужно. Каринэ Хабирова, автор проекта «Территория женского счастья»

Позаботились и о здоровье женщин. В рамках проекта в Бураевский район прибыл десант медработников. Дети и взрослые получили консультации у неврологов, эндокринологов, травматологов, гинекологов и других специалистов. Всего на приеме побывало свыше 124 пациентов. 43 женщины прошли маммографические исследование.

Достаточно много детей с подозрительными заболеваниями эндокринной системы. Все были осмотрены и направлены на стационарное лечение. Азалия Ахмедина, детский эндокринолог

Консультировали, были пациенты. Были вопросы, на которые мы отвечаем. Анна Дивеева, детский акушер-гинеколог

Участники проекта могли позаботиться не только о физическом здоровье. На мероприятии организовали консультации психологов для всех желающих. Воспитание детей, супружеские отношения, самореализация и поиск внутренних ресурсов. Эти вопросы женщины обсудили со специалистами.

Женское счастье имеет очень большое значение. Это дети, семья, благополучие, работа. Аниба Шафикова, участница проекта «Территория женского счастья»