Открытая академия «Территория женского счастья» прошла в Бураевском районе

В Бураевский район приехала «Территория женского счастья». В рамках проекта в районном центре организовали тренинги, консультации ведущих врачей республики и различные выставки.

На «Территории женского счастья» любая сможет найти занятие по своему вкусу. Курсы флористики и робототехники, как правильно подвязать платок или нанести макияж.

Сегодня долгожданная и радостная встреча, жители очень активные и позитивные. Надеемся, что смогли привезти то, что им было нужно.

Каринэ Хабирова, автор проекта «Территория женского счастья»

Позаботились и о здоровье женщин. В рамках проекта в Бураевский район прибыл десант медработников. Дети и взрослые получили консультации у неврологов, эндокринологов, травматологов, гинекологов и других специалистов. Всего на приеме побывало свыше 124 пациентов. 43 женщины прошли маммографические исследование.

Фото №1 - Открытая академия «Территория женского счастья» прошла в Бураевском районе

Достаточно много детей с подозрительными заболеваниями эндокринной системы. Все были осмотрены и направлены на стационарное лечение.

Азалия Ахмедина, детский эндокринолог

Консультировали, были пациенты. Были вопросы, на которые мы отвечаем.

Анна Дивеева, детский акушер-гинеколог

Участники проекта могли позаботиться не только о физическом здоровье. На мероприятии организовали консультации психологов для всех желающих. Воспитание детей, супружеские отношения, самореализация и поиск внутренних ресурсов. Эти вопросы женщины обсудили со специалистами.

Уфимская волна

Женское счастье имеет очень большое значение. Это дети, семья, благополучие, работа. 

Аниба Шафикова, участница проекта «Территория женского счастья»

По словам автора проекта, главная цель – организовать определенное пространство для самореализации женщин. Частью форума стала акция «Время добрых дел». В Бураевском районе Каринэ Хабирова посетила детский дом, где встретилась с воспитанниками и передала им подарки.

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