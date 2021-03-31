Открытая академия «Территория женского счастья» прошла в Бураевском районе

В Бураевский район приехала «Территория женского счастья». В рамках проекта в районном центре организовали тренинги, консультации ведущих врачей республики и различные выставки.
На «Территории женского счастья» любая сможет найти занятие по своему вкусу. Курсы флористики и робототехники, как правильно подвязать платок или нанести макияж.
Позаботились и о здоровье женщин. В рамках проекта в Бураевский район прибыл десант медработников. Дети и взрослые получили консультации у неврологов, эндокринологов, травматологов, гинекологов и других специалистов. Всего на приеме побывало свыше 124 пациентов. 43 женщины прошли маммографические исследование.
Участники проекта могли позаботиться не только о физическом здоровье. На мероприятии организовали консультации психологов для всех желающих. Воспитание детей, супружеские отношения, самореализация и поиск внутренних ресурсов. Эти вопросы женщины обсудили со специалистами.
По словам автора проекта, главная цель – организовать определенное пространство для самореализации женщин. Частью форума стала акция «Время добрых дел». В Бураевском районе Каринэ Хабирова посетила детский дом, где встретилась с воспитанниками и передала им подарки.