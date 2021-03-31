В Башкирии молодые влюбленные продавали запрещённые вещества

Молодая влюбленная пара из Благовещенска решила незаконно зарабатывать на жизнь. Они были пойманы на продаже наркотиков.

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, до апреля 2020 года пара приобретала запрещенные вещества в интернете. После они планировали реализовывать продукцию путём «закладок». В квартире парочки были найдены весы, пустые полимерные пакеты и упаковочные материалы.

Полиция обнаружила незаконную деятельность. И хотя свою вину влюбленные не признали, суд вынес наказание обоим – 7 лет заключения каждому в исправительных колониях строгого и общего режима.