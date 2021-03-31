В Башкирии завершается подготовка техники к весенним полевым работам

В республике более чем на 95% сельхозтехника готова к весенне-полевым работам. Такие данные приводит региональный Минсельхоз. Сейчас уже в большинстве хозяйств механизаторы проводят самостоятельную проверку узлов и систем машин.
В Кушнаренковском районе механизаторы уже практически готовы к прохождению техосмотра. К примеру, в подразделении Башкигроинвеста весной на поля выйдут 22 трактора и 43 прицепных агрегата.
В хозяйстве более 15,5 тыс. гектаров посевных площадей. Есть озимые. Весной посеют яровую пшеницу, ячмень, кукурузу, горох, горчицу и сахарную свёклу.