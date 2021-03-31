В Башкирии мужчина спас собаку из ледяной воды

В Башкирии житель Стерлитамака спас собаку, которая тонула в ледяной воде. Пес запрыгнул на лед за своей игрушкой, однако лед оказался тонким. Животное провалилось в воду.

Все произошло в Стерлитамаке в районе Дома быта. В местном парке на берегу реки Стерля обычно прогуливаются горожане, в том числе с собаками. Животное побежало на реку за своей игрушкой, которая приземлилась на лед. Однако лед оказался хрупким: спустя мгновение собака оказалась под водой.