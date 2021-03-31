В Башкирии была зверски убита 20-летняя девушка

В Башкирии произошло жестокое убийство 20-летней Дианы Б. Как сообщают новостные сообщества, убийцу сейчас ищет вся полиция Стерлитамака.
20-летняя девушка была найдена мёртвой на съемной квартире. На теле несчастной было обнаружено более 12 ножевых ранений.
Предполагаемый убийца – 23-летний уроженец Азербайджана, с которым была знакома Диана. Парень замотал труп девушки в мусорные мешки, удалил все аккаунты в социальных сетях и сбежал. Как сообщает полиция, подозреваемый может находиться или в Москве, или на территории родной страны.
Всех, кто обладает информацией о местонахождении парня, просят сообщить по телефонам: 02, 112, 8 999 741 11 45 в дежурную часть Управления МВД России по Стерлитамаку.
Фото: соцсети.