В Башкирии была зверски убита 20-летняя девушка

В Башкирии произошло жестокое убийство 20-летней Дианы Б . Как сообщают новостные сообщества, убийцу сейчас ищет вся полиция Стерлитамака.

20-летняя девушка была найдена мёртвой на съемной квартире. На теле несчастной было обнаружено более 12 ножевых ранений .

Предполагаемый убийца – 23-летний уроженец Азербайджана, с которым была знакома Диана. Парень замотал труп девушки в мусорные мешки, удалил все аккаунты в социальных сетях и сбежал. Как сообщает полиция, подозреваемый может находиться или в Москве, или на территории родной страны.