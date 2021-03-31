Радий Хабиров рассказал, как появилась шутка «зараза к заразе не пристает»

Еще в прошлом году в социальных сетях стал вирусным видеоролик, на котором Радий Хабиров объяснил, почему он ходит без маски. Тогда Глава Башкирии сказал, что «зараза к заразе не пристает». 

Фото №1 - Радий Хабиров рассказал, как появилась шутка «зараза к заразе не пристает»

В новом выпуске программы «Республика LIVE» на телеканале БСТ была показана встреча Радия Хабирова с командами КВН Башкортостана. Ведущие не могли не спросить у руководителя республики про видео, которое облетело все республиканские паблики и телеграм-каналы. 

Напомним, речь идет об отрывке короткого интервью, на котором руководитель региона объясняет, что не носит медицинскую маску, потому что «зараза к заразе не пристает». 

Это было записано, за это я получил по полной от наших жителей. Иногда вырывается, мы все живые люди, это одна из тех вещей была. Я вот там улыбаюсь, но на самом деле я шел очень злой. А тут вот Елена Анатольевна (Прочаковская, Начальник Управления Главы РБ по социальным коммуникациям – прим. редакции) мне микрофон дала.

Радий Хабиров
Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями
Пенальти