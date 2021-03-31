Радий Хабиров рассказал, как появилась шутка «зараза к заразе не пристает»

Это было записано, за это я получил по полной от наших жителей. Иногда вырывается, мы все живые люди, это одна из тех вещей была. Я вот там улыбаюсь, но на самом деле я шел очень злой. А тут вот Елена Анатольевна (Прочаковская, Начальник Управления Главы РБ по социальным коммуникациям – прим. редакции) мне микрофон дала.

Радий Хабиров