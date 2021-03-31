Роспотребнадзор Башкирии сообщает о начале эпидемии ОРВИ

На территории Башкирии началась эпидемия ОРВИ и гриппа. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

По данным ведомства, в республике за пять дней (с 23 по 28 марта) гриппом и ОРВИ заболели 25 056 человек. Из всех пациентов 52% — дети.

По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость ОРВИ выросла на 2,5%. Сейчас она на 7,7% выше эпидемиологического порога.