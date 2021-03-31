Хоккеисты «Тороса» провели встречу с болельщиками

Хоккеисты «Салавата Юлаева» находятся в Стерлитамаке. Сегодня у уфимской команды стартовал тур по республике «Моя родная команда». Тем временем нефтекамский «Торос» встретился дома со своими болельщиками.

Мероприятие прошло в формате открытой тренировки. Совсем скоро для коллектива официально завершится сезон, а пока все желающие смогли еще раз увидеть на льду любимую команду, а также пообщаться с игроками и тренерским штабом. Болельщики задавали представителям «Тороса» интересующие вопросы, устроили фотосессию с хоккеистами и получили автографы.