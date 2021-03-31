Блогер Рустам Набиев поможет оплатить реабилитацию маленькой девочки из Салавата

Рустам Набиев, известный блогер из Башкирии, и его супруга встретились с 3-летней Евой из Салавата. Девочке поставили тяжёлый диагноз – поражение центральной нервной системы.

Еве необходима дорогостоящая реабилитация. Малышка родилась на сроке 26 недель, перенесла поражение центральной нервной системы, а после и множество других сопутствующих заболеваний.

Мама Евы изо всех сил борется за жизнь любимого первенца. Не опускать руки ей помогает и пример Рустама Набиева, который живёт полной жизнью и ставит рекорды, несмотря на ограниченные возможности здоровья.

В рамках проекта «Загадай желание» от уфимского хосписа мама Евы встретилась с семьёй Набиевых. Блогер вручил Еве подарок, а также пообещал оплатить курс реабилитации для малышки, который стоит около 500 тысяч рублей.

Для нас бесценно видеть эмоции подопечной семьи и трогательные фото: посмотрите, как малышка Ева доверчиво прижимается к Индире – дети лучше других чувствуют искренность и добрые намерения. Уфимский хоспис